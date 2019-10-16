"Слуга народа" до конца года подаст законопроект, который урегулирует референдумы

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена зарегистрировать в парламенте законопроект о народовластии до конца 2019 года.

Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил журналистам, передают Українські Новини.

Фракция намерена подать законопроект, который бы регулировал инструменты народовластия, в частности, процедуру референдума.

Корниенко отметил, что инициаторы разрабатывают концепции, при которых можно было бы применять диджитализацию.

По словам депутата, политсила намерена отклонить аналогичную инициативу об урегулировании референдума председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

"Он даже не будет альтернативным. Это будет более комплексный законопроект, где будут прописаны все методы народовластия", - подчеркнул политик.

Корниенко также не считает целесообразным регулирование референдума до снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

"Если у нас есть проблема с рынком земли - давайте решать проблему с рынком земли, а не создавать специально для решения проблемы с рынком земли проблему закона о референдуме", - отметил первый зампредседателя "Слуги народа".

Как сообщали Українські Новини, ранее Дмитрий Разумков, который не исключал референдум по языку, считает, что принимать решения о декоммунизации также нужно с помощью референдумов.