НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5%: подешевели авто, одежда и бытовая техника

Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п. в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что, по данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году.

Следовательно, по итогам прошлого года Нацбанк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую НБУ декларировал с 2015 года и которая была определена основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 год.

Указывается, что базовая инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 3,9% по сравнению с 8,7% в 2018 году.

"Снижение инфляции до цели в 2019 году - это прежде всего результат последовательной монетарной политики Национального банка, направленной на достижение ценовой стабильности в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства", - говорится в сообщении.

Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривны.

Снижение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания.

Снизились цены на непродовольственные товары, в основном представленные импортированной продукцией.

В частности, за год подешевели автомобили, одежда и обувь, бытовая техника и электроника.

Также благодаря курсовом фактору несущественным было повышение цен на мебель, товары личного ухода, бытовую химию и фармацевтическую продукцию.

Умеренно подорожало большинство продуктов питания с высокой степенью обработки: макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, рыба и морепродукты.

В то же время достаточно высокими темпами росла стоимость услуг, прежде всего вследствие сохранения устойчивого потребительского спроса и повышения расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

Существенно подорожали финансовые и нотариальные услуги, кабельное телевидение, образование.

В то же время укрепление гривны способствовало меньшим темпам роста цен на услуги, которые имеют тесную привязку к курсу: аренда жилья, кинотеатры и интернет, рестораны и кафе, стоматологические и туристические услуги.

Рост цен на сырые продукты питания в 2019 был умеренным и составил 3,9% по сравнению с прошлым годом (3,3%).

Благодаря хорошим показателям урожая снизилась цена на большинство овощей.

Несущественно выросли цены на говядину и свинину, а курятина была даже дешевле, чем год назад, в результате превышения производства над спросом.

Высокими темпами росли цены только на отдельные продукты, в частности на яблоки, картофель и гречку, из-за меньшего урожая 2019 года.

Рост цен и тарифов, регулируемых административно, снизилось с 18,0% в 2018 году до 8,6%.

Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно снизились цены на природный газ для населения.

Отмечается, что умеренными темпами росли цены на алкогольные напитки, услуги холодного водоснабжения и водоотвод, а стоимость электроэнергии за год не изменилась.

В то же время достаточно высокими темпами росли цены на табачные изделия в результате дальнейшего приведения акцизов на эти товары к европейскому уровню.

Цены на топливо в 2019 году снизились на 8,2% по сравнению с ростом на 9,1% в 2018 году вследствие как крепкого курса гривны, так и общего снижения мировых цен на энергоносители.

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Также Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу