Нова програма з МВФ може бути підписана в найближчі місяці, - НБУ

Національний банк очікує укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у найближчі місяці після прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Завдяки новій програмі з МВФ, офіційним залученнями і збереженню інтересу нерезидентів до ОВДП збережеться щорічне зростання міжнародних резервів України, незважаючи на період пікових виплат за зовнішнім державним боргом.

В 2020 році вони перевищать 29 млрд доларів і продовжать збільшуватися в 2021-2022 роках.

Ключовим ризиком для реалізації цього макропрогнозу Національний банк, як і раніше, бачить відстрочки укладення нової програми співпраці з МВФ.

Також зберігаються ризики для макрофінансової стабільності, насамперед, внаслідок рішень українських судів про відповідальність і зобов'язання екс-власників неплатоспроможних банків перед державою.

Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування і утруднити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.

В 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.