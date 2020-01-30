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30 січня 2020, четвер, 13:45 9
Економіка 2020-01-30T14:11:57+02:00
Українські Новини
Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств

Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств

Ярина Вацяк
Нафтогаз, Опалювальний сезон, опалення
Опалювальний сезон
Опалювальний сезон

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" констатує, що з 37 виробників теплової енергії, які не виконують вимоги за розрахунками для отримання газу в рамках спецобязательств, 19 сплатили необхідний мінімальний платіж за спожитий газ і уникли ризику відключення від газопостачання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК, передають Українські Новини.

Решта 18 підприємств отримали від "Нафтогазу" письмові повідомлення щодо необхідності проведення термінових розрахунків щоб уникнути припинення газопостачання з 1 лютого.

станом на 29 січня, таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого в грудні 2019 року).

Кінцевий термін розрахунків - 30 січня.

В список підприємств-боржників входять, зокрема, "Водотеплосервис" (Калуш, Івано-Франківська область), "Полтаватеплокомфорт" (Полтава), "ДТЕК Східенерго" (Щастя, Луганська область).

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

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