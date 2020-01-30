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30 січня 2020, четвер, 13:34 12
Події 2020-01-30T22:15:06+02:00
Українські Новини
У Харкові штормовий вітер повалив дерева в трьох районах

У Харкові штормовий вітер повалив дерева в трьох районах

Ольга Фандорина
Ураганний вітер, Падіння дерева
Повалене дерево. Фото: kh.dsns.gov.ua
Повалене дерево. Фото: kh.dsns.gov.ua

Вночі в Харкові спостерігався ураганний вітер, який повалив дерева в трьох районах міста. Про це в четвер, 30 січня повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, минулої ночі рятувальники тричі виїжджали для розпилювання та прибирання повалених дерев.

Зокрема, в Московському проспекті впав стовбур блокував рух трамваїв, а в Київському районі впало дерево на вулиці Сумській пробив лобове скло автомобіля Mitsubishi.

На Великий Панасовской дерево впало на трамвайні дроти і заблокувала рух транспорту: комунальникам довелося ремонтувати контактну мережу.

До ранку були розпиляні і вивезені практично всі повалені дерева.

Наслідки негоди в Харкові. Фото: kh.dsns.gov.uaНаслідки негоди в Харкові. Фото: kh.dsns.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, у деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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