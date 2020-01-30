МХП знизив прогноз фінансових показників через зміцнення гривні

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) знизив прогноз показника EBITDA (прибуток до вирахування витрат з виплати відсотків, податків і нарахованої амортизації) за 2019 рік на 15% до 382,5 млн доларів.

Про це йдеться у звіті компанії, передають Українські Новини.

"Грунтуючись на попередній оцінці результатів за 12 місяців 2019 року, очікується, що EBITDA буде на 15% нижче попереднього прогнозу компанії (450 млн доларів), опублікованого у вересні 2019 року", - сказано в ньому.

Згідно зі звітом, на зниження прогнозу вплинуло зміцнення гривні в жовтні-грудні 2019 року, оскільки 54% виручки компанії деноміновано в доларах, тоді як більшість витрат понесені у гривні.

Також серед причин компанія вказує низькі експортні ціни на зернові, зокрема кукурудзу, зниження експортних цін на курятину (в основному в країни ЄС) і заборону продажу м'яса птиці в Саудівську Аравію з вересня 2019 року.

При цьому МХП закінчив 2019 рік з чистим боргом у розмірі 1,143 млрд доларів і понад 300 млн доларів готівкою.

Наголошується, що оскільки у компанії немає основних боргових інструментів зі строком погашення до 2024 року, короткострокові позики є незначними (приблизно 2%) і помірна програма CAPEX утримує значні грошові резерви, на які не впливають більш слабкі, ніж очікувалося, фінансові результати.

Крім того, у зв'язку зі спалахом пташиного грипу у Вінницькій області МХП вжив заходів по скороченню виробництва курятини шляхом тимчасового зменшення посадки птиці в 1-му кварталі 2020 року на 10%, щоб уникнути нарощування надлишкових запасів, поки заборони на експорт залишаються в силі.

"Незважаючи на те, що ймовірна тривалість заборони ЄС на експорт поки невизначена, але разом із складними макроекономічними умовами очікується негативний вплив на експортні продажі і прибуток МХП у 1-му кварталі 2020 року", - йдеться у звіті.

Нагадується, що з 29 січня Саудівська Аравія знову відкрила ринок для України (за винятком Вінницької області) для експорту курятини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МХП призупинив експорт курятини в ЄС з-за пташиного грипу в Україні.

Акції МХП скоротилися на 6% з початку 2020.