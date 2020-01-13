Акции МХП сократились на 6% с начала 2020

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже сократились на 6,2%, или на 0,6 доллара до 9,1 доллара со 2 по 10 января.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, 2 января котировки составили 9,7 доллара и держались на данном уровне до 3 января, после чего резко упали до 9,02 доллара 6 января.

9 января котировки незначительно выросли - до 9,18 доллара, однако уже 10 января котировки установились на уровне 9,1 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 3,185 тыс. долларов.

Акции МХП котируются в форме глобальных депозитарных расписок на бирже с 2008 года.

Как сообщали Українські Новини, котировки акций МХП упали на 6,3% до 9,7 доллара в 2019 году.

При этом МХП заинтересован в покупке земли.