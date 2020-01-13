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13 января 2020, понедельник, 10:56 46
Экономика 2020-01-13T11:00:29+02:00
Українські Новини
Акции МХП сократились на 6% с начала 2020

Акции МХП сократились на 6% с начала 2020

Елена Литвин
котировки на бирже, биржевые показатели, МХП, Юрий Косюк

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже сократились на 6,2%, или на 0,6 доллара до 9,1 доллара со 2 по 10 января.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, 2 января котировки составили 9,7 доллара и держались на данном уровне до 3 января, после чего резко упали до 9,02 доллара 6 января.

9 января котировки незначительно выросли - до 9,18 доллара, однако уже 10 января котировки установились на уровне 9,1 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 3,185 тыс. долларов.

Акции МХП котируются в форме глобальных депозитарных расписок на бирже с 2008 года.

Как сообщали Українські Новини, котировки акций МХП упали на 6,3% до 9,7 доллара в 2019 году.

При этом МХП заинтересован в покупке земли.

Больше новостей о: котировки на бирже биржевые показатели МХП Юрий Косюк

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