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30 січня 2020, четвер, 10:21 4
Верховна Рада і партії 2020-01-30T10:36:14+02:00
Українські Новини
Закони про ринок землі, працю і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, — Волинець

Закони про ринок землі, працю і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, — Волинець

Ярина Вацяк
Михайло Волинець, рейтинг Зеленського, Ринок землі, адвокатська монополія
Михайло Волинець. Фото: radiosvoboda.org
Михайло Волинець. Фото: radiosvoboda.org

Депутат Верховної Ради Михайло Волинець (Батьківщина) вважає, що прийняття законів про ринок землі, нового Труового кодексу і закону про скасування адвокатської монополії, як це пропонує влада, обвалить рейтинг президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Прийшли до влади з певними обіцянками, зокрема побороти бідність і дбати про покращення життя українців, а роблять зовсім нелогічні речі. Я думаю, що станеться обвал рейтингів вже не тільки виконавчої влади та парламенту, а самого президента Зеленського", — вважає Волинець.

Він зазначив, що в нинішньому вигляді всі ці законопроекти обмежують права громадян, а на окремих законах влада маніпулює.

"Вони заявляють, що хочуть ліквідувати тіньову зайнятість, але насправді будуть втрачені робочі місця, хоча вони кажуть, що збільшать робочі місця на 1 млн. Але це неправда, брехня і маніпуляція", — зазначив Волинець.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ілля Ківа ("Опозиційна платформа - За життя") упевнений, що за допомогою прийняття законів про ринок землі, нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії, влада хоче відібрати у громадян останнє, що у них залишилося - землю, трудові права і право на захист.

Тим часом, депутат Ради Скороход допускає підкуп нардепів при голосуванні за закон про скасування адвокатської монополії.

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