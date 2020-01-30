Закони про ринок землі, працю і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, — Волинець

Депутат Верховної Ради Михайло Волинець (Батьківщина) вважає, що прийняття законів про ринок землі, нового Труового кодексу і закону про скасування адвокатської монополії, як це пропонує влада, обвалить рейтинг президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Прийшли до влади з певними обіцянками, зокрема побороти бідність і дбати про покращення життя українців, а роблять зовсім нелогічні речі. Я думаю, що станеться обвал рейтингів вже не тільки виконавчої влади та парламенту, а самого президента Зеленського", — вважає Волинець.

Він зазначив, що в нинішньому вигляді всі ці законопроекти обмежують права громадян, а на окремих законах влада маніпулює.

"Вони заявляють, що хочуть ліквідувати тіньову зайнятість, але насправді будуть втрачені робочі місця, хоча вони кажуть, що збільшать робочі місця на 1 млн. Але це неправда, брехня і маніпуляція", — зазначив Волинець.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ілля Ківа ("Опозиційна платформа - За життя") упевнений, що за допомогою прийняття законів про ринок землі, нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії, влада хоче відібрати у громадян останнє, що у них залишилося - землю, трудові права і право на захист.

Тим часом, депутат Ради Скороход допускає підкуп нардепів при голосуванні за закон про скасування адвокатської монополії.