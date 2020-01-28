Депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (внефракционная) не исключает, что власть будет скупать голоса за поддержку законопроекта об отмене адвокатской монополии во втором чтении, за который необходимо будет 300 голосов.

Об этом она сказала в комментарии Українським Новинам.

По ее словам, все ключевые законопроекты, в том числе новый Трудовой кодекс, закон о рынке земли и отмене адвокатской монополии, власть протянет, даже если нужно будет, коррупционным способом.

"Не сомневайтесь, все эти законы будут протянуты. У власти большинство, которое голосует так, как скажут. А если нет большинства, то есть доверие, и за Mercedes Maybach (элитный автомобиль), а иногда могут сплотится с" Голосом". К сожалению, голоса найдутся", - сказала Скороход.

Она считает, что большинство из этих ключевых законопроектов направлены на уничтожение украинского народа.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Ярослав Юрчишин ("Голос"), бывший исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин считает, что за не до конца продуманными решениями власти, идет на самом деле нарушение или уменьшение возможности человека отстоять свои права в отношениях с государством, как в трудовом праве, как в сфере рынка земли, так и в сфере судебной реформы.

Депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.