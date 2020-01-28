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28 января 2020, вторник, 10:50 41
Верховная Рада и партии 2020-01-28T10:51:46+02:00
Українські Новини
Власть хочет отобрать у людей последнее: землю, трудовые права и нивелировать их право на защиту, - Кива

Власть хочет отобрать у людей последнее: землю, трудовые права и нивелировать их право на защиту, - Кива

Жора Шокин
Кива, Рынок земли, Трудовой кодекс, Адвокатская монополия, Верховная Рада, Власть, Зеленский
Илья Кива,
Илья Кива, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

Народный депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я неоднократно говорил, что в нашей стране формируется диктатура власти. Идет четкий процесс по формированию этой диктатуры, которая не предусматривает права трудящихся, а только их обязанности. В данном случае из людей делают стадо баранов, которых можно будет безнаказанно уничтожать, ставить в стойло, гнать на работу и так далее. Это - концлагерь. Почему? Потому что хотят забрать последнее - землю, забрать права по трудовому кодексу и фактически нивелировать гражданское право на защиту (в суде)", - уверен нардеп.

По его словам, за эти все законы сейчас идут страшные торги.

"Голос" у них в кармане. Это как в свое время продажная "Радикальная партия", которая всегда в последний момент давала недостающие голоса. Мы как оппозиционная партия не то что не поддержим, а будем бороться. И если надо будет и физически, потому что это последний рубеж, после которого государство, и в принципе такое понятие как граждане Украины, больше существовать не будет. А будет колония и будут рабы, а мы для своих детей этого точно не хотим", - подчеркнул политик.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Владимир Рыжий считает, что принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права.

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