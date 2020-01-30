Канада розширила санкції проти Росії через "вибори" в Криму

Канада розширила санкції проти Росії у зв'язку з проведенням нелегітимних виборів в анексованому Криму.

Про це написав міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань у своєму Twitter.

В санкційний список потрапили шість осіб, причетні до проведення незаконних виборів в анексованому Криму.

"Канада вводить санкції стосовно шести осіб, причетних до нелегітимних виборів, що відбувся в окупованому Росією Криму. Канада незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - написав міністр.

Canada is imposing sanctions on six individuals involved in the illegitimate elections held in Russian-occupied Crimea. Canada’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering. @VPrystaiko pic.twitter.com/1U06vJe9GS — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 29, 2020

Як повідомляли Українські Новини, ЄС вирішив ввести санкції ще проти 7 осіб, причетних до виборів у Криму.



Крім того, Європейський Союз може зняти накладені на оточення екс-президента Віктора Януковича санкції.