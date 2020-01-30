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30 січня 2020, четвер, 10:28 5
Зовнішня політика 2020-01-30T10:29:23+02:00
Українські Новини
Канада розширила санкції проти Росії через "вибори" в Криму

Канада розширила санкції проти Росії через "вибори" в Криму

Валерия Драгомирова
Канада, Санкції
Україна-Канада. Фото: mil.gov.ua
Україна-Канада. Фото: mil.gov.ua

Канада розширила санкції проти Росії у зв'язку з проведенням нелегітимних виборів в анексованому Криму.

Про це написав міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань у своєму Twitter.

В санкційний список потрапили шість осіб, причетні до проведення незаконних виборів в анексованому Криму.

"Канада вводить санкції стосовно шести осіб, причетних до нелегітимних виборів, що відбувся в окупованому Росією Криму. Канада незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - написав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС вирішив ввести санкції ще проти 7 осіб, причетних до виборів у Криму.

Крім того, Європейський Союз може зняти накладені на оточення екс-президента Віктора Януковича санкції.

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