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28 января 2020, вторник, 20:22 71
Силовые структуры 2020-01-28T20:28:39+02:00
Українські Новини
Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в заказе поджога авто и кабинета военкома

Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в заказе поджога авто и кабинета военкома

Ярина Вацяк
Задержание, Правоохранительные органы, Военкомат, военком, Поджег машины
Задержание
Задержание

Во Львовской области Военная прокуратура и полиция разоблачили гражданина Украины после передачи денежного вознаграждения в размере 800 долларов США за поджог автомобиля "Mercedes-Benz 210", принадлежавшего военному комиссару Стрыйского объединенного городского военного комиссариата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Средства обнаружено и изъято в полном объеме в ходе проведения осмотра места происшествия, а также 200 долларов США, которые подозреваемый передал, как аванс, 17 января.

Отмечается, что правоохранителями получена информация о "заказе" умышленного уничтожения путем поджога автомобиля военного комиссара. Вознаграждение за совершение преступления составило 1000 долларов США.

Кроме того, по полученной информации, в планы "заказчика" также входил поджог служебного кабинета военного комиссара и нанесение ему телесных повреждений. Правонарушителем оказался 57-летний экс-подчиненный, который занимал должность заместителя военного комиссара Стрыйского ОМВК Львовской области.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, в Ирпене подожгли второй автомобиль активиста-защитника зеленых зон.

Также в Хмельницком пьяный мужчина сбил пенсионерку и поджег собственное авто.

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