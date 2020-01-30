У 2019 черкаський "Азот" виробив 1,6 млн тонн азотних міндобрив

У 2019 підприємство "Азот" (Черкаси), що входить до складу компанії Ostchem, виробило 1,567 млн ​​тонн азотних добрив.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"У 2019 Черкаське ПАТ "Азот", що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, виробив 1 млн 567 тис. тонн азотних мінеральних добрив", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, товарної аміачної селітри було вироблено 467,8 тис. тонн, товарного карбаміду - 607,6 тис. тонн, КАС (карбамідно-аміачна суміш) - 482,5 тис. тонн, аміачної води - 9,6 тис. тонн, аміаку - 808,6 тис. тонн (в тому числі товарного - 56,3 тис. тонн).

Неконцентрованої азотної кислоти випустили - 569,4 тис. тонн.

"У 2019 підприємство було забезпечене газом, ми досягли практично 100% завантаження потужностей і зростання об'ємів виробництва добрив на 23%. Дуже важливо, що в цьому році нам вдалося завершити модернізацію установки з виробництва рідких комплексних добрив КАС. Це дозволило наростити об'єми виробництва цього продукту на 86%. Виробництво карбаміду зросло на 36%, товарного аміаку - на 43%", - сказано в повідомленні з посиланням на голову правління підприємства Віталія Склярова.

З його слів, тренд, який вони бачать і який зберігається: в Україні попит на КАС зростає швидше, ніж попит на інші азотні добрива.

"Наша стратегія не змінюється: продуктовий портфель підприємства постійно коригується відповідно до ринкового попиту й наявних виробничих можливостей. Ми максимально "підлаштовуємось" під ринок, але при цьому враховуємо цінову кон'юнктуру і маржинальність кожного продукту", - зазначив він.

У повідомленні наголошується, що виробничі результати 2019 року, які вже оголошують хімічні підприємства України, свідчать про те, що саме хімічна промисловість в найближчі роки може стати новим драйвером економіки України разом з такими секторами, як агро, металургія і IT.

У 2019 року в проєкт модернізації установки з виробництва КАС на черкаському "Азоті" було вкладено 17,79 млн гривень.

В результаті потужність підприємства з виробництва рідких добрив КАС збільшилася вдвічі - з 500 тис. до 1 млн тонн на рік.

У 2018 році підприємство виробило 1,3 млн тонн добрив: 550,8 тис. тонн товарної аміачної селітри; 446,9 тис. тонн товарного карбаміду; 265,6 тис. тонн рідких азотних добрив (КАС); 15,3 тис. тонн аміачної води.

А також 39,3 тис. тонн товарного аміаку і 532,7 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

Як повідомляли Українськi Новини, За 11 месяців 2019 черкаський "Азот" інвестував у модернізацію та капремонти 188 млн гривень

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Черкаський "Азот" входить до холдингу Оstchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол та іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Група також розвиває компанії в сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.