За 11 месяцев 2019 черкасский "Азот" инвестировал в модернизацию и капремонты 188 млн гривен

В январе-ноябре 2019 года входящее в состав компании Ostchem предприятие "Азот" (Черкассы) инвестировало в модернизацию и капитальные ремонты 188 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Модернизация производственных площадок и дальнейшее повышение операционной эффективности остаются приоритетами нашей стратегии. 188 млн гривен – это сумма, которая вложена в капитальные ремонты и модернизацию за 11 месяцев 2019 года. Для сравнения, в 2018 году было вложено 147 млн гривен. Три основных фактора способствовали тому, что в прошлом году предприятие смогло заработать "на полную" и начало реализацию программ по модернизации производства. Во-первых, удалось обеспечить предприятие природным газом. Во-вторых, Межведомственная комиссия по международной торговле ввела защитные антидемпинговые меры относительно российских удобрений. Это очень значимый фактор для всех украинских производителей азотных удобрений. В-третьих, очень важно, что акционер продолжает инвестировать в предприятие", - сказано в сообщении со ссылкой на слова председателя правления предприятия Виталия Склярова.

Согласно сообщению, наиболее значительные капитальные инвестиции в 2019 году были сделаны в модернизацию установки по производству жидких удобрений КАС, в проект вложено 17,79 млн гривен, в результате мощность предприятия по производству КАС увеличилась вдвое с 500 тыс. до 1 млн тонн в год.

Также в проект по ремонту и модернизации в цехе аммиака А-3 было вложено 42,1 млн гривен.

Замена двух катализаторов в агрегате №2, модернизация некоторых аппаратов позволили улучшить условия работы агрегата подготовки синтез-газа и дали возможность снизить расходы сырья и энергоресурсов.

Также был реализован первый этап проекта по реконструкции грануляционной башни №1 цеха аммиачной селитры М-9.

В 2019 году в проект было вложено 20,8 млн гривен.

Планируется, что реконструкция грануляционной башни будет завершена в 2020 году и позволит возобновить проектную нагрузку цеха М-9 до уровня 970 тыс. тонн аммиачной селитры в год.

Проект направлен на то, чтобы обеспечить увеличение производства аммиачной селитры в виде гранулированной продукции и плава.

Кроме того, за указанный период была осуществлена реконструкция технологического оборудования в цехе слабой азотной кислоты М-5, в проект вложено 6,7 млн гривен, установка новых подогревателей хвостовых газов на двух агрегатах по производству неконцентрированной азотной кислоты позволит уменьшить количество внеплановых остановок агрегатов и снизит расход сырья и энергоресурсов.

Реконструкция также позволит увеличить межремонтный пробег оборудования и снизит экологические риски.

Также за указанный период был осуществлен запуск линий фасовки карбамида в цехе М-2.

Проект по строительству новых фасовочных линий начался в 2018 году и обошелся предприятию в 2,6 млн гривен.

В 2019 году в проект было вложено 475 тыс. гривен.

Запуск новых фасовочных линий дал возможность предприятию упаковывать произведенный карбамид в востребованные агропроизводителями биг-беги (700 кг) и мешки (50 кг).

Как сообщали Українськi Новини, За 11 месяцев черкасский "Азот" произвел 1,42 млн тонн азотных минеральных удобрений

Также Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран, - предправления черкасского "Азота" Скляров

Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

В частности, Group DF - один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Группа также развивает компании в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости.