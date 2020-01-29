Дощі, хуртовини та ожеледиця: рятувальники попередили про небезпечну погоду

В Україні очікується погіршення погодних умов з сильними поривами вітру і хуртовинами. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що помірний сніг буде 29 січня, вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (в Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

Також у західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

При цьому 29-30 січня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, у Чернігівській і Сумській значень мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники попереджають, що ускладнення погодних умов викличе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

По Києву і Київської області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

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