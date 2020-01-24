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24 января 2020, пятница, 05:50 43 Инфографика
Жизнь 2020-01-24T05:50:04+02:00
Українські Новини
Аномально теплый февраль и суровые морозы весной: синоптик дала прогноз погоды на год

Аномально теплый февраль и суровые морозы весной: синоптик дала прогноз погоды на год

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: mignews.com.ua
Погода. Фото: mignews.com.ua

Климатические изменения в Украине происходят быстрее, чем в других странах. Повышение тепературы бьет рекорды, а нынешняя зима может стать самой теплой за последнее столетие.

Как сообщила изданию Gazeta.ua заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух, климатические изменения произошли не только в Украине, но и во всем мире.

"С середины 1970-х средняя глобальная температура перешла через 0 градусов, аналогично выросла и в Северном полушарии, странах Европы. В Украине с 1990-х годов наблюдается интенсивный рост температуры воздуха и изменение различных климатических параметров. Меняется количество экстремальных явлений, связанных с температурой. Например, количество морозных и жарких дней, "тропических ночей" (явление, когда когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течении суток", - сказала она.

Также, по словам синоптика, наметилась тенденция, что с 1961-го по 2019-й, если сравнивать темпы изменения температуры с глобальными, в Украине они происходили вдвое быстрее. "Попадаем в регион планеты, где изменения температуры происходят наиболее интенсивно. Особенно в теплый и холодный периоды".

Сейчас у нас преобладают юго-западные потоки и воздух поступает из Атлантики. Он теплый и влажный. При этом преобладает область высокого давления. Это способствует дефициту осадков.

Ранее морозы, которые были у нас, связанные с Сибирским антициклоном. А сейчас его нет. "Если говорить о зиме, то наиболее характерной чертой является повышение минимальных температур. Уменьшается количество снега с морозом. В то же время количество дней с сильными морозами не слишком изменилось. Это опасно, потому что у нас часто даже не прекращается вегетация. На деревьях можно увидеть почки. То есть, вероятность сильного притока холодного воздуха с сильными морозами остается. Такое может быть даже весной", - предупреждает синоптик.

Пока же в Киеве нет еще метеорологической зимы. Погода первой декады января в Киеве была такой, как обычно бывает в Крыму. Если говорить об аномалиях, очень высокие были температуры на востоке Украины, где обычно значительно холоднее. Температура около нуля для них аномально высокой. За сутки были 10 градусов и выше.

Среди последствий потепления для Украины синоптик назвала увеличение вегетативного периода. "Это дает дополнительные преференции для сельского хозяйства. Урожай озимых культур созрел гораздо раньше. Это дает возможность вырастить еще один дополнительный, третий, урожай. При достаточном увлажнении. Также имеем возможность выращивания новых теплолюбивых культур. Ни Киевщине уже растут персики и даже хурма. Многие культуры, не характерных для нашего региона, успешно вырастают и вызревают - тот же виноград или баклажаны", - считает Балабух.

В то же время, по словам синоптика, остается веротяность, что морозы будут еще этой зимой. 

"Ожидаем, что февраль будет чрезвычайно теплый. Если все сбудется - аномально теплый. В среднем за месяц температура может быть минимум на 2-3 градуса выше, которая наблюдалась в начале прошлого века. Это практически средняя за месяц температура может быть положительной. Поэтому, осадки будут, вероятно, дождями, а не снегом", - предупредила она.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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