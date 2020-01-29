Європарламент затвердив вихід Великобританії з ЄС

Сьогодні, 29 січня, депутати Європейського парламенту схвалили вихід Великобританії з Європейського союзу. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що в підтримку угоди проголосував 631 член парламенту, проти - 49, ще 13 - утрималися. Для ратифікації була необхідна проста більшість голосів.

Раніше за ратифікацію угоди вже виступав комітет ЄП з конституційних справ.

31 січня о 23:00 за лондонським часом (00:00 за Брюсселю) Великобританія офіційно перестає бути членом Євросоюзу. До грудня 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторони повинні юридично закріпити свої майбутні відносини - зокрема торговельні.

Як повідомляли Українські Новини, у Брюсселі Голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу.

Також раніше, 20 грудня, палата громад Великобританії прийняла у другому читанні законопроект, що затверджує угоду про вихід країни з ЄС.