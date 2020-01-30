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30 січня 2020, четвер, 07:21 8
Суспільство 2020-01-30T08:11:11+02:00
Українські Новини
За роки незалежності в Україні зникло понад 10 тисяч річок

За роки незалежності в Україні зникло понад 10 тисяч річок

Елена Новикова
Маловоддя, Річки, Питна вода, забруднення річок, Зникнення річок
Річка в Карпатах
Річка в Карпатах

Стрімка зміна клімату, та забруднення вод є причинами того, що в нашій країні зникають річки. Тільки за роки незалежності в Україні зникло понад 10 тисяч малих річок. Про це повідомляє пресслужба Національної Екологічної Ради України.

Незважаючи на те, що в Україні 63 тисячі річок, 400 тисяч ставків, 1 100 водосховищ, 1 млн 300 тисяч га прісної води, наша країна значиться маловодною. Маловодність – це одна з причин зникнення малих річок в Україні. За роки незалежності зникло понад 10 000 річок. Наочним прикладом можуть служити річки Ірпінь і Буча Київської області. Через злочинне ставлення до них ці мальовничі річки гинуть. Безсніжні зими також є причиною того, що річки зникають.

Водні джерела забруднені до такої міри, що з них не можна брати питну воду. Тільки в 2019 році у вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд кубометрів різних стоків. 1/3 з них неочищені.

Останні дослідження, проведені на замовлення Світового банку, помістили Україну на 125 місце з 180 країн за кількістю питної води на душу населення. Україна стоїть між Чадом і Суданом, африканськими країнами. А якщо брати посушливу Херсонську область, то там справи набагато гірші.

Як повідомляли Українські Новини, температура океану зростає з рекордною швидкістю.

Також в Україні у 2140 водоймах вимерли майже всі живі водні ресурси.

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