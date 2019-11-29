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29 ноября 2019, пятница, 19:57 136
Общество 2019-11-29T20:45:02+02:00
Українські Новини
В Черновцах запретили передвижные цирки с эксплуатацией животных

В Черновцах запретили передвижные цирки с эксплуатацией животных

Черновцы, Цирк, эксплуатация животных в цирках
Черновцы.Фото: pixabay
Черновцы.Фото: pixabay

В Черновцах запретили размещение передвижных цирков-шапито с животными. Такое решение было принято на заседании депутатов на сессии Черновицкого городского совета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Согласно решению, власти прекращает выдавать разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков с участием животных на территории города.

Ранее представители зоозащитной организации UAnimals обратились к мэру Черновцов Алексею Каспруку, чтобы городской совет запретил размещение цирков с животными. Тогда городской голова поручил департаменту развития и юруправлению подготовить проект решения к сессии городского совета.

За принятие законопроекта проголосовали 22 депутата горсовета. Ранее подобный запрет ввели Киев и Львов.

Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.

Сейчас 7 стационарных цирков работают в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Львове.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре в 24 городах Украины прошли марши в защиту животных.

Кроме того, из цирка Одессы планировалось запретить эксплуатацию животных в цирке.

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