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17 сентября 2019, вторник, 19:40 74
Общество 2019-09-17T19:49:49+03:00
Українські Новини
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию

Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию

Заседание суда в Одессе о запрете использования животных в цирке. Фото: Владимир Нечепуренко/
Заседание суда в Одессе о запрете использования животных в цирке. Фото: Владимир Нечепуренко/"Громадське"

После того, как в 24 городах Украины прошли марши в защиту животных, Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине, сообщает "Громадське".

Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных.

Иск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.

На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

Во время заседания представитель цирка в суде, коммерческий директор Юрий Горлочов, требовал прекращения рассмотрения дела до окончания рассмотрения другой, которая находится в приморском суде. Она также связана с проверками, но судья отказала в ходатайстве.

После четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспектора говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".

После того, как решение суда вступит в силу, в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве под ОПУ прошла акция за цирк без животных. Также суд подтвердил запрет на эксплуатацию животных в передвижных цирках в Киеве.

Тем временем Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.

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