Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию

После того, как в 24 городах Украины прошли марши в защиту животных, Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине, сообщает "Громадське".\r\nЗоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных.\r\nИск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.\r\nНа заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.\r\nВо время заседания представитель цирка в суде, коммерческий директор Юрий Горлочов, требовал прекращения рассмотрения дела до окончания рассмотрения другой, которая находится в приморском суде. Она также связана с проверками, но судья отказала в ходатайстве.\r\nПосле четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспектора говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".\r\nПосле того, как решение суда вступит в силу, в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве под ОПУ прошла акция за цирк без животных. Также суд подтвердил запрет на эксплуатацию животных в передвижных цирках в Киеве.\r\nТем временем Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.