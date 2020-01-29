Підлітки від 14 до 16 років можуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня

Кабінет Міністрів дозволив дітям від 14 до 16 років перетинати лінію розмежування на Донбасі за свідоцтвом про народження у разі відсутності паспорта або закордонного паспорта до 1 травня 2020 року.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 29 січня, передають Українські Новини.

"Це стане можливістю для всіх підлітків, які проживають на тимчасово окупованих територіях, приїхати на підконтрольну владі територію, оформити паспорт і надалі безперешкодно перетинати КПВВ. Вони отримають можливість інтегруватися в український простір, вступити в українські вищі навчальні заклади і відчути себе повноцінними громадянами країни з усіма правами і можливостями, якими їх забезпечує держава", - повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда на сторінці Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у соціальній мережі Facebook.

Згідно пояснювальній записці до проекту постанови, подібне рішення повинне спростити перетин кордону для неповнолітніх громадян України, які не змогли оформити паспорт через постійне проживання на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також його втрати або крадіжки.

Як повідомляли Українські Новини, перетин кордону з Кримом для дітей став простіше.

Раніше, в листопаді, Кабмін дозволив перетинати лінію розмежування на Донбасі дітям за свідоцтвом про народження і тимчасовим посвідченням.