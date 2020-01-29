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29 січня 2020, середа, 18:47 13
Політика 2020-01-29T18:48:20+02:00
Українські Новини
Новий керівник Держкіно пов'язана з одним із ключових людей в "Слузі народу", - ЗМІ

Новий керівник Держкіно пов'язана з одним із ключових людей в "Слузі народу", - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Держкіно, Павло Сушко, Марина Кудерчук
Марина Кудерчук.Фото:zoda.gov.ua
Марина Кудерчук.Фото:zoda.gov.ua

Призначена Кабінетом Міністрів голова Держкіно Марина Кудерчук, яка десять років пропрацювала у податковій, має зв'язок з одним із ключових людей в партії "Слуга народу" Павлом Сушко. Про це повідомляє "Страна".

Єдине, що пов'язує її з кіно - це короткочасна робота директором кінотеатру в Запоріжжі.

Як повідомляє видання, за Мариною Кудерчук стоїть один з ключових людей в "Слузі народу" - заступник глави фракції Павло Сушко, який на виборах президента очолював харківський штаб Зеленського.


Сушко відомий кінопродюсер (продюсував фільм DZIDZIO Контрабас), а також близька людина до впливової фігури в Харкові - Вадима Слюсарева. Саме Слюсарева називали тіньовим куратором штабу Зе в регіоні.

Сушко очолював журі Запорізького кінофестивалю в той момент, коли нинішня голова Держкіно займалася його організацією.

Після того, як Сушко став заступником голови фракції "Слуга народу", Марина Кудерчук спочатку отримала високу посаду в ОДА, а потім і виграла конкурс Держкіно. Сушко, до речі, курує в Раді підкомітет з кінематографії.

Сушко та Кудерчук. Скріншот: Facebook/Марина КудерчукСушко та Кудерчук. Скріншот: Facebook/Марина Кудерчук

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Держкіно.

21 серпня 2019 року Кабмін звільнив голову Держкіно Пилипа Іллєнка.

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