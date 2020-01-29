Майже половина українців проти імпорту газу з Росії, - опитування

41% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають проти імпорту газу з Росії.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.



Респондентам ставилося запитання, як ви ставитеся до імпорту Україною газу з нижчеперелічених країн (якщо існує така потреба і технічна можливість).



28% громадян виступають за імпорт газу з Росії, 26% - ставляться нейтрально до цього питання, 6% - не змогли відповісти, 41% - виступають проти.



При цьому 37% опитаних позитивно ставляться до імпорту газу з країн Європи, 32% - нейтрально, 9% - не змогли відповісти, 23% - виступають проти.



34% респондентів виступають за імпорт газу з Білорусі, 33% ставляться нейтрально до цього питання, 9% - не змогли відповісти, 24% - виступають проти.



Опитування проводилося з 18 по 23 січня 2020 року.



Було опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).



Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.



Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія підписали 5-річний контракт на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.