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29 січня 2020, середа, 15:18 9
Кабмін 2020-01-29T15:31:34+02:00
Українські Новини
Дітям з малозабезпечених сімей передадуть 23 тонни нерозмитнених іграшок

Дітям з малозабезпечених сімей передадуть 23 тонни нерозмитнених іграшок

Ярина Вацяк
Діти, Кабмін, Митниця, Іграшки
Контейнери з іграшками.Фото: telegram/Zelenskiy_official
Контейнери з іграшками.Фото: telegram/Zelenskiy_official

Кабінету Міністрів на засіданні у середу вирішив передати 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і лікарням, дітям з малозабезпечених сімей та дітям українських військових.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд прийняв рішення про передачу іграшок, які знаходяться на складах Нової митниці, дітям українських військових, соціально незахищеним сім'ям, а також в дитячі будинки та лікарні", - написав він.

Раніше Президент Володимир Зеленський в соціальній мережі Facebook повідомив, що в кінці 2019 року Чорноморський рибний порт надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку, проте підприємство, яке мало розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

Загальна вага вантажу становить понад 23 тонни.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну передати 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і лікарням, дітям з малозабезпечених сімей та дітям українських військових.

Раніше Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень.

 

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