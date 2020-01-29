У Раді Європи виступили за окремий закон для регулювання друкованих та онлайн ЗМІ

Експерт ради Європи Криштина Розгоні вважає, що регулювати діяльність друкованих та онлайн медіа доцільніше регулювати окремим законом, а не разом з аудіовізуальними ЗМІ, як це робиться в законопроекті 2693 "Про медіа".

Про це вона заявила на публічному обговоренні законопроекту.

Розгоні зазначила, що більшість положень у законі регулюють аудіовізуальні ЗМІ, але деякі пункти належать до друкованих та онлайн ЗМІ.

"Це трохи збиває з пантелику. І це потрібно враховувати. Краще їх тут взагалі не охоплювати, а зробити це в іншому законі".

Експерт підкреслила, що такі ЗМІ повинні підлягати регулюванню, але не такого, як аудіовізуальні медіа.

Також Розгоні зазначила, що окремим законом повинні регулюватися фундаментальні принципи, що стосуються діяльності журналістів, їх прав, захисту джерел, свободи преси.

Як повідомляли Українські Новини, законопроект №2693 "Про медіа" розширює права Нацради з телебачення і надає йому право регулювати також друковані та онлайн ЗМІ, вимагати в суді їх закриття або блокування доступу до сайтів за порушення.

Він внесений в Раду 11 депутатами від "Слуги Народу", в тому числі і керівником парламентського комітету з інформполітики Олександром Ткаченком.

Тим часом, Томіленко вважає, що законопроект Міністерства культури про медіа є ворожим до українським журналістам і має на меті контроль над ЗМІ та журналістами.

Членам Нацради хочуть в 5 разів підняти зарплату за новим законом "Про медіа".