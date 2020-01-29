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29 січня 2020, середа, 13:40 4
Політика 2020-01-29T13:49:11+02:00
Українські Новини
Дубілет розповів, що Кабмін продовжить рахувати українців в лютому і березні

Дубілет розповів, що Кабмін продовжить рахувати українців в лютому і березні

Ольга Фандорина
Дмитро Дубілет, Перепис населення, Пробний перепис населення
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

Кабінет міністрів у лютому-березні продовжить проводити оцінку чисельності українців. Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів в ефірі ТСН.

Дубілет зазначив, що зараз уряд буде встановлювати кількість людей на рівні районів.

"Ми поставили собі завдання протягом лютого-березня зробити оцінку на рівні районів. От якщо ми це зможемо зробити, я думаю, що тоді ми зможемо набагато краще планувати", - зазначив Дубілет.

Міністр повідомив, традиційна перепис у ХХІ столітті не працює, оскільки під час пробного перепису, що проводився в грудні в районах Києва та Київської області, близько 25% людей не відкривали двері співробітникам Держстату.

"Знову ж таки, якщо говорити бюрократичною мовою - це не перепис. Але якщо ми говоримо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей живе в Україні, то цей метод цілком прийнятний", - додав він.

Чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці.

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