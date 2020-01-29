В ПАРЄ заявили, що Росія виконала рекомендації і її не потрібно обмежувати

В ПАРЄ оголосили, що після повернення Росія виконала ряд рекомендацій. Про це йдеться в проект резолюції ПАРЄ.

Проект підготував в моніторинговому комітеті нідерландець Тіні Коксом. Він пропонує уникнути накладення на Росію яких-небудь обмежень і стверджує, що РФ показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.

"Комітет пропонує, щоб Асамблея ратифікувала повноваження Російської Федерації", - йдеться в проекті.

В документі відсутні будь-які згадки про численні порушення прав людини з боку РФ в аннексированном Криму та на Донбасі.

"ПАРЄ підкреслює, що вона є найважливішою європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з Росією з її зобов'язань за Статутом Ради Європи, та де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів і цінностей Ради Європи", - йдеться у рішенні.

Тим часом, глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів.

Росія погрожує покинути ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження.