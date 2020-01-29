Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я

У січні українці отримали платіжки за газ за цінами, які на одну-дві тисячі вище очікуваних. Про це заявив радник президента України Ігор Новіков у своєму Facebook.

"Сьогодні сталися дві знакові події: 1. НАК і Міністерство гучно повідомили світу, що для нас (простих смертних абонентів) газ в січні буде по 4 650 грн за тисячу кубометрів (щоправда без ПДВ, націнок газсбытов і транспортування). 2. Прийшли платіжки за січень з ціною 6 913 грн (від, наприклад, Київоблгазсбут) за ту ж тисячу кубів, яка як не крути - ось і близько не 4 650 грн. Якого х@я, цілком резонно запитаєте ви", - йдеться в повідомленні радника президента.

За словами Новікова, винна в завищених цінах в платіжках керівництво НАК "Нафтогаз України", яке закупило влітку дорогий газ і "не бажає розлучатися з ним зараз на шкоду собі і премій".

За його словами, компанія продовжує реалізовувати дороге блакитне паливо. Новіков заявив, що менеджмент Нафтогазу лобіював постанову Кабміну від 24 січня, що заднім числом перераховує тарифи до 4 650 гривень. Однак, оскільки договори з учасниками ринку вже були укладені, прийняття цієї постанови не позначилося на реальних цінах на газ для споживачів. Радник президента пообіцяв звернутися до Зеленському з приводу цього питання і опублікував фотографії "довідки" для глави держави.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на газ для населення за ПСО на 15,5%.

Також Кабмін обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла.