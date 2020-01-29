На Київ насуваються снігопади: що робити пішоходам і водіям

У середу, 29 січня, за прогнозами синоптиків, в Київ прийдуть сильні опади. У "Київавтодорі" підготували 418 машин для прибирання снігу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У Києві очікують дощ з переходом в мокрий сніг, посилення вітру. Температура вдень до + 1 °C. Вночі -1 °C. У четвер, 30 січня, метеорологи обіцяють у Києві мокрий сніг та ожеледь. Працівники готуються обробляти дороги і тротуари проти зледеніння, а водіїв закликають бути обережними на дорогах.

В КМДА просять водіїв не паркувати машини на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуювати.

Поради водіям

дотримувати швидкісний режим та дистанцію, відмовитися від ризикованих маневрів, які можуть призвести до аварій

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

при сильних снігопадах і ожеледиці на дорогах не користуйтеся машинами з літньою гумою.

Поради пішоходам

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах

якщо падіння не уникнути - напружте м'язи, згрупуйтеся, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитися, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може не загальмувати вчасно;

коли переходите дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків - як правило, вони покриті льодом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.

Раніше в деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов.