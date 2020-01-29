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29 січня 2020, середа, 09:57 19
Суспільство 2020-01-29T11:30:03+02:00
Українські Новини
На Київ насуваються снігопади: що робити пішоходам і водіям

На Київ насуваються снігопади: що робити пішоходам і водіям

Ольга Фандорина
Снігопад, погіршення погоди, Опади, Снігопад в Києві

У середу, 29 січня, за прогнозами синоптиків, в Київ прийдуть сильні опади. У "Київавтодорі" підготували 418 машин для прибирання снігу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У Києві очікують дощ з переходом в мокрий сніг, посилення вітру. Температура вдень до + 1 °C. Вночі -1 °C. У четвер, 30 січня, метеорологи обіцяють у Києві мокрий сніг та ожеледь. Працівники готуються обробляти дороги і тротуари проти зледеніння, а водіїв закликають бути обережними на дорогах.

В КМДА просять водіїв не паркувати машини на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуювати.

Поради водіям

  • дотримувати швидкісний режим та дистанцію, відмовитися від ризикованих маневрів, які можуть призвести до аварій
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • при сильних снігопадах і ожеледиці на дорогах не користуйтеся машинами з літньою гумою.

Поради пішоходам

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах
  • якщо падіння не уникнути - напружте м'язи, згрупуйтеся, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитися, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;
  • будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може не загальмувати вчасно;
  • коли переходите дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
  • обходьте металеві кришки люків - як правило, вони покриті льодом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.

Раніше в деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов.

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