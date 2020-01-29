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29 січня 2020, середа, 09:34 23
Кабмін 2020-01-29T11:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабмін сьогодні проведе засідання

Надежда Комендантова
Засідання Кабміну, Уряд, Олексій Гончарук, Кабмін
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 29 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За його підсумками на 13:15 планується брифінг.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук після оприлюднення скандального нібито прослуховування його розмови подав заяву про відставку.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис наради, в якому Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.

 

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