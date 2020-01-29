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29 січня 2020, середа, 08:24 30
Америка 2020-01-29T11:30:03+02:00
Українські Новини
У Карибському морі пройшло два великих землетруси, оголосили небезпеку цунамі

У Карибському морі пройшло два великих землетруси, оголосили небезпеку цунамі

Ольга Фандорина
Карибське море, Ямайка, Куба, Землетрус в США
Епіцентр землетрусу. Фото: usgs.gov
Епіцентр землетрусу. Фото: usgs.gov

В Карибському морі між Ямайкою і Кубою стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр сейсмособытия знаходився на глибині 10 кілометрів в 117 кілометрах до північно-заходу від Лусеи на Ямайці. Підземні поштовхи відчувалися на Кубі, а також в південній Флориді. Люди були евакуйовані з будинків в Майамі.

Також ще один землетрус магнітудою 6,5 стався в Карибському басейні. Сейсмоподія виникла біля узбережжя Кайманових островів. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині десять кілометрів.

Поки немає відомостей про жертви і руйнування.

Досі зберігається небезпека сильних цунамі в Карибському басейні. Рятувальники попередили про можливість хвиль - цунамі вздовж узбережжя Белізу, Куби, Гондурасу, Мексики, Кайманових островів і Ямайки.

Як повідомляли Українські новини, землетрус магнітудою 6,8 в Туреччині, яке зруйнував будинки, забрав життя 41 людини.

Також у вересні Стамбул "здригнувся" від потужного землетрусу в 5.7 балів.

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