Доба на Донбасі: 12 обстрілів і нові втрати ЗСУ

За минулу добу, 28 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Поранені двоє військовослужбовців, повідомили в прес-центрі ООС.

"28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували чотири обстрілу:

двічі поблизу Лебединського окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; неподалік Березової вівся вогонь з гранатометів різних систем; поруч з Василівкою вдарили зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано вісім ворожих обстрілів : двічі неподалік Новолуганського стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; в районі Горіхового вівся вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; чотири рази поруч з Новотошківським вдарили з мінометів калібру 120 мм – противник випустив 26 мін, з 82-мм міномета – 5 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; поруч з Троїцьким стріляли з автоматичних станкових гранатометів.



"Вчора, 28 січня, внаслідок підриву на невстановленому вибуховий пристрій двоє військовослужбовців збройних сил отримали бойові поранення", - розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр.

Раніше в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ВСУ Антон Хоба.