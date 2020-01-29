підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 08:15 22
Силові структури 2020-01-29T11:15:02+02:00
Українські Новини
Доба на Донбасі: 12 обстрілів і нові втрати ЗСУ

Доба на Донбасі: 12 обстрілів і нові втрати ЗСУ

Надежда Комендантова
обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, Ситуація в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 28 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Поранені двоє військовослужбовців, повідомили в прес-центрі ООС.

"28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували чотири обстрілу:

    • двічі поблизу Лебединського окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
    • неподалік Березової вівся вогонь з гранатометів різних систем;
    • поруч з Василівкою вдарили зі стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано вісім ворожих обстрілів:

    • двічі неподалік Новолуганського стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
    • в районі Горіхового вівся вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
    • чотири рази поруч з Новотошківським вдарили з мінометів калібру 120 мм – противник випустив 26 мін, з 82-мм міномета – 5 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
    • поруч з Троїцьким стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

"Вчора, 28 січня, внаслідок підриву на невстановленому вибуховий пристрій двоє військовослужбовців збройних сил отримали бойові поранення", - розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр.

Раніше в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ВСУ Антон Хоба.

Більше новин про: обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС Ситуація в зоні ООС ООС

На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ді...
Загибель військових на Донбасі: стало відомо ім'я ...
На Донбасі два бійця ЗСУ підірвалися на вибуховому...
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєц...
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень
Зеркаль стала радником Коболєва
Новини
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут.Фото: president.gov.ua
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут на Аскольдовій могилі 11:07
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
В ПАРЄ заявили, що Росія виконала рекомендації і її не потрібно обмежувати 10:49
Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку 10:48 Документ
Міст метро в Києві. Фото: tsn.ua
Поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер 10:47
більше новин
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Венедіктова не збирається звільняти свого заступника Бабікова, який був адвокатом Януковича
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok