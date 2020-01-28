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28 січня 2020, вівторок, 23:05 16
Судова влада 2020-01-28T23:15:14+02:00
Українські Новини
ДБР розслідує як Чорновол перелізла паркан з колючим дротом, щоб незаконно потрапити на брифінг

ДБР розслідує як Чорновол перелізла паркан з колючим дротом, щоб незаконно потрапити на брифінг

Ярина Вацяк
ДБР, Олександр Бабіков, Тетяна Чорновол

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол ("Народний фронт") громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг в ГБР.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"За попередньою інформацією, близько 11:00 28 січня 2020 проникла на територію, що охороняється Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Петлюри С., 15 через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла в актовий зал, де проходив брифінг першого заступника директора ДБР, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон. У зв'язку з цим, особа було виведена із залу проведення брифінгу. До того ж, під час супроводу до виходу, вона чинила опір правоохоронцям", - йдеться в ньому.

Зараз тривають першочергові слідчі дії. У разі доведення провини, Чорновол загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Як повідомляли ЗМІ, що Чорновол увірвалася на брифінг заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова.

"Як повідомляє наш журналіст з місця події, охорона силою вивела із залу Тетяну Чорновол під її крики. На той момент вона не заважала спікеру виступати. Однак не виключено, що до провокацій вона все ж готувалася. Після цього інциденту Олександр Бабіков продовжив брифінг, заявивши, що його призначення ніхто не лобіював - він навіть не знайомий ні з одним з депутатів від "Слуги народу"", - йдеться в повідомленні telegram-каналу PavlovskyNews.

Як повідомляли Українські Новини, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Раніше Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби.

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