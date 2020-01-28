підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 січня 2020, вівторок, 22:00 3
Силові структури 2020-01-28T22:00:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі два бійця ЗСУ підірвалися на вибуховому пристрої

На Донбасі два бійця ЗСУ підірвалися на вибуховому пристрої

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, поранений український військовий, ООС, війна на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 2 українських військовослужбовців поранені в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 3 обстрілу поблизу Лебединського і Березового.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 6 разів обстріляли українські позиції: біля Новолуганського, Горіхово і Новотошковского.

У вівторок в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій 2 військовослужбовців збройних сил отримали бойові поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр.

Раніше в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС поранений український військовий ООС війна на Донбасі

На Донбасі напередодні дня народження загинув боєц...
Війна на Донбасі: бойовики поранили військовослужб...
Загибель військових на Донбасі: стало відомо ім'я ...
Українські розвідники захопили в полон бойовика "Д...
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення за ПСЗ на 15,5%
ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу
Новини
ЄС вирішив ввести санкції ще проти 7 осіб, причетних до виборів у Криму 22:17
На Донбасі два бійця ЗСУ підірвалися на вибуховому пристрої 22:00
ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу 21:06
Похолодає до -9, пройдуть снігопади з ураганним вітром: прогноз на середу 21:00 Карта
Діарея, висока температура: лікарі розповіли про симптоми коронавірусу 20:45
більше новин
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Україна виконала всі умови для отримання €500 млн другого траншу від ЄС, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok