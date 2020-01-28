На Донбасі два бійця ЗСУ підірвалися на вибуховому пристрої

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 2 українських військовослужбовців поранені в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 3 обстрілу поблизу Лебединського і Березового.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 6 разів обстріляли українські позиції: біля Новолуганського, Горіхово і Новотошковского.

У вівторок в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій 2 військовослужбовців збройних сил отримали бойові поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр.

Раніше в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.