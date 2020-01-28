На початку року борги з зарплат зменшилися: де найбільша заборгованість по виплатах

На 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 5,8% порівняно з 1 грудня до 3 034,412 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 січня 2020 року була зафіксована у Донецькій області – 565,470 млн гривень, Луганській – 475,552 млн гривень і Харківській – 366,802 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні на 1 січня 2020 року:

На 1 січня 2020 роу, млн гривень в % до 01.12.2019 Всього 3 034,412 94,2 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 29,500 107,7 Промисловість 2 412,360 96,2 - Видобувна промисловість 735,930 112,3 - Обробна промисловість 1 598,488 96,2 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 38,760 46,7 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 39,182 36,8 Будівництво 43,276 68,0 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 40,820 101,0 Транспорт і зв'язок 210,177 98,0 Тимчасове розміщення та організація харчування 0,364 70,1 Інформація та телекомунікації 6,448 101,8 Фінансова діяльність 10,994 100,4 Операції з нерухомістю 51,830 99,5 Професійна, наукова та технічна діяльність 182,712 93,2 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11,331 96,9 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3,614 83,1 Освіта 13,323 25,7 Охорона здоров'я та соціальна допомога 17,583 52,0 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: – – Надання інших послуг 0,082 79,6

Як повідомляли Українські Новини, на 1 грудня 2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати зменшилася на 6,3% порівняно з 1 листопада до 3 220,898 млн гривень.

Також у грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень на місяць.