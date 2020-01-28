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28 січня 2020, вівторок, 19:16 4
Економіка 2020-01-28T19:24:51+02:00
Українські Новини
На початку року борги з зарплат зменшилися: де найбільша заборгованість по виплатах

На початку року борги з зарплат зменшилися: де найбільша заборгованість по виплатах

Анна Рудык
Заборгованість з виплати зарплат, зарплати в Україні, Зарплата, Борги за зарплатами
Гроші
Гроші

На 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 5,8% порівняно з 1 грудня до 3 034,412 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 січня 2020 року була зафіксована у Донецькій області – 565,470 млн гривень, Луганській – 475,552 млн гривень і Харківській – 366,802 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.

Заборгованість з  виплати заробітної плати в Україні на 1 січня 2020 року:

  На 1 січня 2020 роу, млн гривень в % до 01.12.2019
Всього 3 034,412 94,2
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 29,500 107,7
Промисловість 2 412,360 96,2
- Видобувна промисловість 735,930 112,3
- Обробна промисловість 1 598,488 96,2
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 38,760 46,7
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 39,182 36,8
Будівництво 43,276 68,0
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 40,820 101,0
Транспорт і зв'язок 210,177 98,0
Тимчасове розміщення та організація харчування 0,364 70,1
Інформація та телекомунікації 6,448 101,8
Фінансова діяльність 10,994 100,4
Операції з нерухомістю 51,830 99,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 182,712 93,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11,331 96,9
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3,614 83,1
Освіта 13,323 25,7
Охорона здоров'я та соціальна допомога 17,583 52,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок:
Надання інших послуг 0,082 79,6

Як повідомляли Українські Новини, на 1 грудня 2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати зменшилася на 6,3% порівняно з 1 листопада до 3 220,898 млн гривень.

Також у грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень на місяць.

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