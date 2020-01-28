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28 січня 2020, вівторок, 18:48 6
Зовнішня політика 2020-01-28T19:13:34+02:00
Українські Новини
ЄС може зняти санкції з оточення Януковича найближчим часом, - ЗМІ

ЄС може зняти санкції з оточення Януковича найближчим часом, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Едуард Ставицький, Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Санкції ЄС
Микола Азаров
Микола Азаров

В найближчому майбутньому Європейський Союз може зняти накладені на оточення президента-втікача Віктора Януковича санкції.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Цілком ймовірно, що з екс-прем'єр-міністра України Азарова, екс-міністра енергетики Ставицького і сина екс-президента Януковича, Олександра Януковича, незабаром будуть зняті санкції ЄС, введені за розкрадання коштів українського бюджету. За ними цілком можуть наслідувати інші", - написав журналіст, порадивши Києву приділяти більше уваги даному питанню.

Як повідомляли Українські Новини, Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції, продовжені Радою ЄС проти екс-президента Віктора Януковича в 2018 році, однак колишній президент-утікач продовжує залишатися під діючими санкціями до березня 2020 року.

Суд ЄС визнав незаконним заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименка і Клюєва.

Раніше колишній президент України, збежавший в 2014 році в Росію, Віктор Янукович заявив про намір повернутися в Україну, про що повідомив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва.

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