Україна виконала всі умови для отримання €500 млн другого траншу від ЄС, - Гончарук

Україна виконала всі умови для отримання від Європейського Союзу 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, передають Українські Новини.

"Європейський Союз підтвердив, фактично, що Україна виконала всі необхідні умови для отримання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро, що також буде сприяти макроекономічній стабільності України... Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий у 1 кварталі цього року, тобто в перші тижні-місяці цього року", - сказала він.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей" Валдіс Домбровскіс зазначив, що надання 2 траншу Україні залежить також від виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) за 3-річною програмою розширеного фінансування на $5,5 млрд.

При цьому він повідомив, що Єврокомісія вже запустила внутрішні процедури по підготовці до траншу.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ.

Раніше Мінгареллі порадив Україні не просити грошей ЄС, а використовувати вже виділені.