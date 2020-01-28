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28 січня 2020, вівторок, 17:08 19
Верховна Рада і партії 2020-01-28T19:15:02+02:00
Українські Новини
Депутат Ради Скороход допускає підкуп нардепів при голосуванні за закон про скасування адвокатської монополії

Депутат Ради Скороход допускає підкуп нардепів при голосуванні за закон про скасування адвокатської монополії

Жора Шокин
Ганна Скороход, адвокатська монополія, Конституція України, Підкуп, Верховна Рада
Скороход Ганна
Скороход Ганна

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход (позафракційна) не виключає, що влада буде скуповувати голоси за підтримку законопроекту про скасування адвокатської монополії у другому читанні, за який потрібно буде 300 голосів.

Про це вона сказала в коментарі Українським Новинам.

За її словами, всі ключові законопроекти, в тому числі новий Трудовий кодекс, закон про ринок землі та скасування адвокатської монополії, влада протягне, навіть якщо потрібно буде, корупційним способом.

"Не сумнівайтеся, всі ці закони будуть протягнуті. У влади більшість, яка голосує так, як скажуть. А якщо немає більшості, то є довіра, і за Mercedes Maybach (елітний автомобіль), а іноді можуть об'єднається з" Голосом". На жаль, голоси знайдуться", - сказала Скороход.

Вона вважає, що більшість з цих ключових законопроектів спрямовані на знищення українського народу.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Ярослав Юрчишин ("Голос"), колишній виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин вважає, що за не до кінця продуманими рішеннями влади, йде насправді порушення або зменшення можливості людини відстояти свої права у відносинах з державою як у трудовому праві, як в сфері ринку землі, так і у сфері судової реформи.

Депутат Ілля Ківа ("Опозиційна платформа - За життя") упевнений, що за допомогою прийняття законів про ринок землі, нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії, влада хоче відібрати у громадян останнє, що у них залишилося - землю, трудові права і право на захист.

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