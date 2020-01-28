Адвокатские, земельные и трудовые новшества повлияют на возможности человека отстоять свои права, - Юрчишин

Народный депутат Ярослав Юрчишин ("Голос"), бывший исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин считает, что за не до конца продуманными решениями власти, идет на самом деле нарушение или уменьшение возможности человека отстоять свои права в отношениях с государством, как в трудовом праве, как в сфере рынка земли, так и в сфере судебной реформы.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Если рассматривать какую-то теорию заговора в том, чтобы максимально ущемить общество в правах, то эта была бы переоценка власти. Власть к таким системным вещам вряд ли готова. Если в существующих реалиях и можно объяснить эту ситуацию, то, скорее, непрофессионализмом, нежели сговором. Но давайте разберемся - нужно ли усовершенствовать Трудовой кодекс? Однозначно, что да, поскольку он не менялся со времен Советского Союза. Он действительно больше в интересах наемных сотрудников, не учитывая то, что значительная часть взаимоотношений - это отношения наемных сотрудников и собственников бизнеса. И эти интересы нужно сбалансировать. Но нужно ли это делать так, как это предлагает власть - фактически нивелировать интересы наемных сотрудников в интересах только собственников бизнеса? Так же нельзя", - отметил нардеп.

Он добавил, что наступление на права граждан присутствует, что в Трудовом кодексе, что в сфере рынка земли и в адвокатском законопроекте.

При этом он отметил, что если интересы человека будет представлять не профессиональный адвокат, а юрист из института культуры, то это нанесет ущерб самому человеку.

"По Трудовому кодексу присутствует (наступление на права граждан). Ухудшение прав есть. Но надеюсь, что ко второму чтению ситуация будет исправлена. Касательно рынка земли, то ко второму чтению ущемление прав малого и среднего бизнеса, который работает на украинской земле, уменьшено. Но мы не можем говорить, что полностью удалось это решить. По адвокатской монополии все не настолько однозначно, потому что представление профессиональным адвокатом, это однозначно повышение качества, и пока действовала эта норма, больше граждан начали обращаться в центры бесплатной правовой помощи. И сейчас отыгрывать это назад...с одной стороны адвокатура не готова на монополию, но с другой - ставить человека в зависимость от того, а на какого юриста он попал? На шарлатана, который получил диплом юриста в условно Институте культуры и теоретически может представлять интересы, но понятно, что в ущерб самому человеку", - добавил Юрчишин.

"Если четко говорить, то из-за непрофессионализма очень часто за непродуманными решениями идет на самом деле нарушение или ущемление возможности человека отстоять свои права в отношениях с государством. Как в трудовом праве, как в сфере рынка земли, так и в сфере судебной реформы, которая недавно забуксировала. Очень много таких нюансов, но это не сговор", - подчеркнул нардеп.

Он поясняет, что ситуативное наступление на права граждан происходит не из-за системного желания власти это сделать, а из-за отсутствия опыта и понимания сложностей всех процессов социальных отношений.

"Риски в том, что в законопроектах будут вещи, которые в интересах отдельных заинтересованных кругов, а не общественных слоев. Но при активности общественных организаций я сомневаюсь, что власти удастся манипулировать. Если есть такие намерения что-то приукрасить и продать это как панацею, это не удастся, поскольку Украина не Россия, и не Беларусь и не тоталитарное государство. Здесь люди пытаются максимально разобраться, а журналистские и экспертные круги в этом помогают", - уверен нардеп.

Также он считает, что отдельным представителям власти будет сложно задурить голову представителям монобольшинства.

"Это все труднее и труднее делать, особенно с представителями мажоритарных округов", - резюмировал политик.

Как сообщали Українські Новини, депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.