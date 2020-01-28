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28 січня 2020, вівторок, 16:20 13
Судова влада 2020-01-28T16:33:49+02:00
Українські Новини
В Офісі генпрокурора заявили, що заступник директора ДБР захищав Януковича в суді

В Офісі генпрокурора заявили, що заступник директора ДБР захищав Януковича в суді

Анна Рудык
Олександр Бабіков, Офіс Генпрокурора, Яніс Симонов, Віктор Янукович
Олександр Бабіков. Фото: averlеx.сом
Олександр Бабіков. Фото: averlеx.сом

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав інтереси колишнього президента Віктора Януковича в суді. Про це заявив прокурор Офісу генпрокурора Яніс Симонов, пише Громадське.

Так, Симонов заявив, що брав участь з Бабіковым в засіданнях у справі Януковича.

"Я з ним брав участь у засіданнях у справі Януковича. Це зокрема було засідання (де розглядали, – ред.) дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування подій 18-20 лютого 2014 року", - сказав він.

Симонов, який представляв сторону обвинувачення у справі Януковича, додав, що Бабіков представляв інтереси президента-втікача на кількох засіданнях, зокрема на тих, де адвокати подали клопотання про відвід судді.

Він також показав ордер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу.

Ордер на надання правової допомоги Бабиковым ЯнуковичуОрдер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу

Як повідомляли Українські Новини, Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-сбушника.

Також Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану".

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