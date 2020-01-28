На Черкащині двоє чоловіків побили працівницю "Укрзалізниці"

На Черкащині двоє чоловіків накинулися на чергову по переїзду та побили її. Інцидент стався посеред ночі на перегоні Цвіткове-Володимирівка. Про це повідомляє прес-служба "Укразалізниці".

Повідомляється, що железнодорожница з травмами голови потрапила до лікарні. Про цьому разі поінформували правоохоронні органи. Вони зареєстрували кримінальне провадження.

"На жаль, такі випадки не рідкість. Найчастіше при виконанні службових обов'язків від агресивних дій громадян страждають провідники, працівники вокзалів, чергові по переїздах. У минулому році зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 20 січня четверо пасажирів побили провідника поїзда Київ-Івано-Франківськ через зауваження про те, що палити в табмурі заборонено.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні футбольні вболівальники розгромили вагон поїзда Ніжин-Київ. Вони зірвали 35 сидінь, стоп-кран, а також підпалювали петарди та фаєри.

Раніше в Закарпатській області на в'їзді в місто Тячів пасажирський поїзд врізався у вантажівку.