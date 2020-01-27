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27 января 2020, понедельник, 15:42 77
Происшествия 2020-01-27T15:42:19+02:00
Українські Новини
На Закарпатье поезд врезался в грузовик, есть погибший

На Закарпатье поезд врезался в грузовик, есть погибший

Ольга Фандорина
Поезд, Столкновение поезда с авто, ДТП с поездом
Поезд врезался в грузовик. Фото: 0312.ua
Поезд врезался в грузовик. Фото: 0312.ua

В Закарпатской области на въезде в город Тячев пассажирский поезд сообщением Киев – Солотвино врезался в грузовик. Инцидент произошел в понедельник около полудня. Об этом сообщает местное издание 0312.ua 27 января. Также Mukachevo.net со ссылкой на данные местной полиции информирует, что с поездом столкнулась ассенизаторская машина.

По данным очевидца Олега Васильева, в кабине грузовика находились три человека, из которых один погиб. Движение поездов на участке Тячев – Буштино заблокировано.  Информации о погибших у них нет, но известно, что пострадали два человека.

Поезд врезался в грузовик. Фото: 0312.uaС поездом столкнулась ассенизаторская машина. Фото: 0312.ua

Поезд врезался в грузовик. Фото: 0312.uaПоезд врезался в грузовик. Фото: 0312.ua

Как сообщали Українські Новини, поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком.

В Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вагоны сошли с рельс.

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