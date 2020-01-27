На Закарпатье поезд врезался в грузовик, есть погибший

В Закарпатской области на въезде в город Тячев пассажирский поезд сообщением Киев – Солотвино врезался в грузовик. Инцидент произошел в понедельник около полудня. Об этом сообщает местное издание 0312.ua 27 января. Также Mukachevo.net со ссылкой на данные местной полиции информирует, что с поездом столкнулась ассенизаторская машина.

По данным очевидца Олега Васильева, в кабине грузовика находились три человека, из которых один погиб. Движение поездов на участке Тячев – Буштино заблокировано. Информации о погибших у них нет, но известно, что пострадали два человека.

С поездом столкнулась ассенизаторская машина. Фото: 0312.ua

Поезд врезался в грузовик. Фото: 0312.ua

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