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18 декабря 2019, среда, 22:51 7
Происшествия 2019-12-18T23:00:01+02:00
Українські Новини
Разгромили вагон: из-за футбольных фанатов приходилось останавливать поезд "Нежин-Киев"

Разгромили вагон: из-за футбольных фанатов приходилось останавливать поезд "Нежин-Киев"

Анна Рудык
Электричка, Хулиганы, Нападение на поезд
Разгром вагона электрички. Фото: пресс-служба
Разгром вагона электрички. Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

На выходных футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, который следовал по маршруту Нежин — Киев. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, сообщается, что хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры.

Кроме того, машинисту пришлось остановить поезд на станции Бобровица и вызвать полицию. Из-за инцидента поезд задержался на 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия правоохранителей. По предварительным оценкам, ущерб "Укразализныци" — около 40 тысяч гривен.

Разгром вагона электрички. Фото: пресс-служба Разгром вагона электрички. Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Также в пресс-службе предприятия рассказали, что всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев повлияли на безопасность движения поездов. Остальные — раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве поймали хулиганов, которые летом тормознули электричку и забросали пассажиров камнями.

Ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

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