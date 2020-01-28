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28 січня 2020, вівторок, 15:46 15
Суспільство 2020-01-28T17:00:02+02:00
Українські Новини
В Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавірусу, - КМДА

В Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавірусу, - КМДА

Валерия Драгомирова
2019-nCoV, КМДА, Діагностування, Коронавірус
Знімок коронавірусу. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавірусу. Фото: chinacdc.cn

В Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передають Українські Новини.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, на сьогоднішній день такі тест-системи вже є в Україні", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про наявність спеціального обладнання для діагностування коронавіруса.

Він підкреслив, що той, хто відчує ознаки ГРВІ зобов'язаний в терміновому порядку звернутися до свого сімейного лікаря і уникати самолікування.

він Також порекомендував залишатися вдома тим, хто відчув ознаки захворювання, щоб уникнути зараження оточуючих.

Крім цього, Поворозник порекомендував частіше мити руки і в разі необхідності відвідування публічних місць при наявності ознак ГРВІ надягати маску.

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС розповіли, що на консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця.


Крім того, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу.

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