В Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавірусу, - КМДА

В Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передають Українські Новини.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, на сьогоднішній день такі тест-системи вже є в Україні", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про наявність спеціального обладнання для діагностування коронавіруса.

Він підкреслив, що той, хто відчує ознаки ГРВІ зобов'язаний в терміновому порядку звернутися до свого сімейного лікаря і уникати самолікування.

він Також порекомендував залишатися вдома тим, хто відчув ознаки захворювання, щоб уникнути зараження оточуючих.

Крім цього, Поворозник порекомендував частіше мити руки і в разі необхідності відвідування публічних місць при наявності ознак ГРВІ надягати маску.

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС розповіли, що на консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця.



Крім того, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу.