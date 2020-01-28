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28 січня 2020, вівторок, 12:41 7
Зовнішня політика 2020-01-28T12:42:44+02:00
Українські Новини
В ефірі італійського телеканалу ведучий назвав Україну "Малою Росією": посольство України в Італії протестує

В ефірі італійського телеканалу ведучий назвав Україну "Малою Росією": посольство України в Італії протестує

Валерия Драгомирова
Посольство України в Італії, Італія, Протест, Малоросія
Телеканал. Фото:
Телеканал. Фото: "112 Україна"

Посольство України в Італії протестує проти назви України "Малою Росією" в ефірі італійського телеканалу RAI.

Про це йдеться в листі посольства України в Італії, розміщеному на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з некоректним і навіть образливим висловлювання провідного італійського шоу "L Eredita" на телеканалі "RAI" (26 січня 2020 року), що "Мала Росія - це друга назва України", керівництву телерадіокомпанії була негайно повідомлена тверда позиція посольства про необхідність відкоригувати такі дії", - йдеться в ньому.

Після виходу в ефір програми посольство звернулося до телеканалу, але досі не отримало ніякої відповіді.

З цієї причини було ухвалено рішення оприлюднити офіційний лист.

Як повідомляли Українські Новини, в МЗС України виступають за розслідування висловлювань голови Державної Думи Росії В'ячеслава Володіна про загрози виходу областей зі складу України.


Раніше в МЗС України назвали безпідставними звинувачення Ізраїлю в прославлянні антисемітизму.

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