В ефірі італійського телеканалу ведучий назвав Україну "Малою Росією": посольство України в Італії протестує

Посольство України в Італії протестує проти назви України "Малою Росією" в ефірі італійського телеканалу RAI.

Про це йдеться в листі посольства України в Італії, розміщеному на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з некоректним і навіть образливим висловлювання провідного італійського шоу "L Eredita" на телеканалі "RAI" (26 січня 2020 року), що "Мала Росія - це друга назва України", керівництву телерадіокомпанії була негайно повідомлена тверда позиція посольства про необхідність відкоригувати такі дії", - йдеться в ньому.

Після виходу в ефір програми посольство звернулося до телеканалу, але досі не отримало ніякої відповіді.

З цієї причини було ухвалено рішення оприлюднити офіційний лист.

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