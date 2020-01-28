На півночі Китаю перше місто ввело воєнний стан

Велике китайське місто Тяньцзінь на півночі країни ввело військовий стан через смертоносний коронавірус. Про це повідомляє Global Times. На період епідемії лікарні і півтисячі медичних бригад пятнадцатимільйонного міста підпорядковані військовому управлінню. Наголошується, що це перше китайське місто, яке пішло на такий крок. Тяньцзінь розташований приблизно в 120 км на південний схід від Пекіна. Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавірус. В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.