На півночі Китаю перше місто ввело воєнний стан

Велике китайське місто Тяньцзінь на півночі країни ввело військовий стан через смертоносний коронавірус. Про це повідомляє Global Times.

На період епідемії лікарні і півтисячі медичних бригад пятнадцатимільйонного міста підпорядковані військовому управлінню.

Наголошується, що це перше китайське місто, яке пішло на такий крок.

Тяньцзінь розташований приблизно в 120 км на південний схід від Пекіна.

Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавірус.

В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.