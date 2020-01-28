підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 січня 2020, вівторок, 12:03 33
Азія 2020-01-28T19:00:06+02:00
Українські Новини
На півночі Китаю перше місто ввело воєнний стан

На півночі Китаю перше місто ввело воєнний стан

Ольга Фандорина
Китай, коронавірус в Китаї, Воєнний стан, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Велике китайське місто Тяньцзінь на півночі країни ввело військовий стан через смертоносний коронавірус. Про це повідомляє Global Times.

На період епідемії лікарні і півтисячі медичних бригад пятнадцатимільйонного міста підпорядковані військовому управлінню.

Наголошується, що це перше китайське місто, яке пішло на такий крок.

Тяньцзінь розташований приблизно в 120 км на південний схід від Пекіна.

Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавірус.

В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.

Більше новин про: Китай коронавірус в Китаї Воєнний стан Коронавірус

У США розробили сервіс, який відстежує поширення к...
У Києві поки не зафіксували жодного випадку китайс...
Рік тому Порошенко запровадив воєнний стан на міся...
В Україні є необхідні тест-системи для діагностува...
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення за ПСЗ на 15,5%
На консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця, - МЗС
Новини
Новий Президент ПАРЄ сприятиме більшій залученості Асамблеї до діалогу з парламентами країн, – Льовочкіна 19:18 Думка
Волинська область призупинила заняття в 7 школах через грип та ГРВІ 19:05
Соратник Зеленського хоче обкласти ПДВ Google, YouTube, Facebook, Netflix, Аmazon, Booking та інші діджитал 18:50
ЄС може зняти санкції з оточення Януковича найближчим часом, - ЗМІ 18:48
Україна виконала всі умови для отримання €500 млн другого траншу від ЄС, - Гончарук 18:25
більше новин
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Гривня впала: НБУ знизив офіційний курс на середу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok