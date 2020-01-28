"Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" планує впровадити фінансові гарантії якості ремонту доріг.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубрак, передають Українські Новини.

"Що ми хочемо впровадити в цьому році, я впевнений, ми це впровадимо - це фінансове покриття гарантії, тобто дорогу введено в експлуатацію, ще частину коштів буде зарезервовано, так будуть прописані тендерні умови, щоб у нас був вплив на підрядні організації, тому що зараз механізм гарантії не застосовується, є гарантійні терміни, але ніхто не перевіряє, в якому вони (дороги) стані, а якщо щось не так, то дії на підрядників практично немає", - сказав він.

Зі слів Кубракова, залежно від виду ремонтів гарантійний термін при ремонті доріг буде 5 -10 років.

Як повідомляли Українські Новини, 2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - глава Укравтодору Кубраков

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