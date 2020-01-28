підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг
28 січня 2020, вівторок, 11:30 19
Економіка 2020-01-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
"Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг

"Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг

Александр Дмитриенко
Укравтодор, Дороги, Ремонт доріг, фінансові гарантіі

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" планує впровадити фінансові гарантії якості ремонту доріг.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубрак, передають Українські Новини.

"Що ми хочемо впровадити в цьому році, я впевнений, ми це впровадимо - це фінансове покриття гарантії, тобто дорогу введено в експлуатацію, ще частину коштів буде зарезервовано, так будуть прописані тендерні умови, щоб у нас був вплив на підрядні організації, тому що зараз механізм гарантії не застосовується, є гарантійні терміни, але ніхто не перевіряє, в якому вони (дороги) стані, а якщо щось не так, то дії на підрядників практично немає", - сказав він.

Зі слів Кубракова, залежно від виду ремонтів гарантійний термін при ремонті доріг буде 5 -10 років.

Як повідомляли Українські Новини, 2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - глава Укравтодору Кубраков

Ярославський візьметься за українські дороги

Більше новин про: Укравтодор Дороги Ремонт доріг фінансові гарантіі

Загальний держборг у грудні збільшився на 1,54 млрд доларів
Кабмін обмежив ціну продажу газу для населення
Новини
Гривня впала: НБУ знизив офіційний курс на середу 13:17
В ефірі італійського телеканалу ведучий назвав Україну "Малою Росією": посольство України в Італії протестує 12:41
В Японії коронавірус виявили у людини, що не відвідувала Китай 12:31
В Україну приїде держсекретар США Помпео 12:18
Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Євромайдану 12:10
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков 20:56
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
ОПУ розповів про інтенсивність закордонних візитів Зеленського, але не знає про поїздку в Оман
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok