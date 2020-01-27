Ярославский возьмется за украинские дороги

Сегодня, 27 января, на форуме "Дороги UA 2020", состоявшемся под эгидой Кабинета Министров Украины и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор", владелец и президент группы DCH Александр Ярославский заявил о намерении заняться дорожным строительством.

"Если не мы, то кто? Глядя на состояние наших дорог, я решил, что DCH будет участвовать в дорожном строительстве", - сказал бизнесмен.

Ярославский оценил потенциал объема работ, который может выполнить дорожно-строительное направления DCH в этом году, в "100-200 млн долларов, возможно, 300 млн долларов". И заявил о готовности включаться в соответствующие проекты в самое ближайшее время.

Как сообщил Ярославский, в группе DCH будет создано профильное подразделение, которое будет привлекать партнеров, располагающих необходимой технической базой и имеющих соответствующий серьезный опыт.

"Мы наверняка будем кого-то привлекать в кооперацию. Тех, у кого есть дорожная техника, кто сможет быстро адаптироваться к нашей ситуации, кому мы верим и с кем можем честно сделать этот бизнес. Изучим план правительства, который представили сегодня, и будем участвовать в тендерах, как минимум, в Харьковской и Днепропетровской областях. А в целом нас интересуют все дороги, которые мы сможем построить", - пояснил он.

Как сообщили присутствовавшие журналисты, пообщаться со СМИ Александр Ярославский вышел с деловой встречи, где присутствовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Сегодня ранее, глава правительства заявил, что до конца 2020 года в Украине должно появиться 4 тыс. км качественных дорог.

Группа DCH Александра Ярославского основана более 20 лет назад и имеет широкий спектр деятельности. Инвестиционный портфель включает активы таких секторов, как финансы, девелопмент, промышленность, транспорт, отельный бизнес и др. Среди знаковых предприятий группы – легендарные Харьковский тракторный и Днепропетровский металлургический заводы.

DCH, в частности, известна масштабными инфраструктурными проектами в Харькове в рамках подготовки города к Евро-2012. Благодаря инвестициям Ярославского в размере 300 млн долларов там был построен новый аэропорт и создан ряд критериальных для УЕФА спортивных объектов. В настоящее время DCH начала работу над проектом строительства нового аэропорта в Днипре, в рамках частно-государственного партнерства, став частным инвестором создания современного аэровокзального комплекса (плановая сумма инвестиций - 80 млн долларов).