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28 січня 2020, вівторок, 11:28 16
Бізнес 2020-01-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" почав боротися з тарганами

"Нафтогаз" почав боротися з тарганами

Елена Литвин
Нафтогаз, Андрій Коболєв, договір, таргани, КМДА
Тарган. Фото: pixabay
Тарган. Фото: pixabay

Філія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Нефтегазобслуживание" домовився з комунальним підприємством "Профдезінфекція" Київської міської державної адміністрації про надання послуг зі знищення тарганів за 19,2 тис. гривень (з ПДВ).

Про це свідчить звіт про укладений договір в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно йому, КП зобов'язується щоквартально надавати послуги зі знищення тарганів у приміщеннях залів, коморах, цехів, кабінетів, їдальні в будівлі "Нафтогазу".

Виконавець повинен надавати замовнику звіт про обсяги та вартість фактично виконаних послуг.

Термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновником КП є Київська міська рада.

В 2017 році "Нафтогаз" заявляв про намір ліквідувати підприємство "Нефтегазобслуживане".

Воно засноване у 2000 році, займалося забезпеченням господарської діяльності Наку, зокрема забезпечувало роботу автопарку компанії і закуповувало продовольчі товари.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не планує укладати з "Газпромом" нові домовленості.

Тим часом Кабмін проведе аудиторську перевірку "Нафтогазу".

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