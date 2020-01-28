"Нафтогаз" почав боротися з тарганами

Філія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Нефтегазобслуживание" домовився з комунальним підприємством "Профдезінфекція" Київської міської державної адміністрації про надання послуг зі знищення тарганів за 19,2 тис. гривень (з ПДВ).

Про це свідчить звіт про укладений договір в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно йому, КП зобов'язується щоквартально надавати послуги зі знищення тарганів у приміщеннях залів, коморах, цехів, кабінетів, їдальні в будівлі "Нафтогазу".

Виконавець повинен надавати замовнику звіт про обсяги та вартість фактично виконаних послуг.

Термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновником КП є Київська міська рада.

В 2017 році "Нафтогаз" заявляв про намір ліквідувати підприємство "Нефтегазобслуживане".

Воно засноване у 2000 році, займалося забезпеченням господарської діяльності Наку, зокрема забезпечувало роботу автопарку компанії і закуповувало продовольчі товари.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не планує укладати з "Газпромом" нові домовленості.

Тим часом Кабмін проведе аудиторську перевірку "Нафтогазу".