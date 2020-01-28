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28 січня 2020, вівторок, 11:14 14
Політика 2020-01-28T13:15:03+02:00
Українські Новини
Правозахисники вважають неконституційною ініціативу Мінкультури про уповноваженого з інформації

Правозахисники вважають неконституційною ініціативу Мінкультури про уповноваженого з інформації

Надежда Комендантова
правозахисники, дезінформація, закон про дезінформацію
Цензура. Фото: grenada.md
Цензура. Фото: grenada.md

Правозахисні громадські організації "Платформа прав людини" та "Лабораторія цифрової безпеки" вважають неконституційною ініціативу Міністерства культури, молоді та спорту про заснування інституту Уповноваженого з інформації з повноваженнями надавати поширюваній інформації статус дезінформації та ініціювати застосування санкцій.

Про це йдеться в спільному аналізі, які підготували експерти Олександр Бурмагін, Людмила Опришко, Віта Володовська і Максим Дворовий.

"Процедура формування, статус і функції Уповноваженого не відповідають вимогам Конституції України - Кабінет Міністрів України не може створювати будь-яких суб'єктів владних повноважень поза системою органів виконавчої влади та надавати їм необмежені повноваження", - сказано в документі.

Експерти також підкреслюють, що передбачена законопроєктом про дезінформацію діяльність уповноваженого спрямована на обмеження права на свободу слова, а не на захист конкретних інформаційних прав громадян.

Правозахисники зазначають, що подання обов'язкових до розгляду заяв про спростування або відповідь - це надмірне втручання в свободу висловлення поглядів.

При цьому загроза високих штрафів за відмову виконати вимоги Уповноваженого та обмежені можливості для захисту створюють "охолоджуючий ефект при поширенні інформації з суспільним інтересом".

Експерти підкреслюють, що контроль уповноваженого над обов'язковим публічним розкриттям інформації про особу розповсюджувачів інформації не відповідає міжнародним принципам щодо анонімності як гарантії свободи висловлення поглядів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури, молоді та спорту в законопроекті про пошкодження інформаційних матеріалів ініціює введення уповноваженого з питань інформації. Він повинен призначатися Кабміном і отримати право вимагати від ЗМІ доповнювати або спростовувати інформацію, яку він вважає дезінформацією, а у випадку відмови звертатися до суду.

У той же час, секретар НСЖУ сумнівається в конституційності органу спільного регулювання, передбаченого законопроектом про медіа.

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